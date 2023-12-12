Происшествия 12 декабря 2023, 12:51 Смертельная авария с участием грузовика произошла в Ростовской области

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Авария, в которой погиб 38-летний мужчина, произошла накануне на улице Москатова в Таганроге. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Водитель за рулем иномарки не сумел вовремя затормозить и врезался в прицеп грузового автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.