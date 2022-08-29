Смертельная авария с участием фуры произошла в Петербурге

В воскресенье, 28 августа, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария с участием фуры и легкового автомобиля. Погибло четыре человека. Об этом написал Life.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в фуру на Софийской овощебазе. Всего в иномарке было пять человек.

Люди, находившиеся в момент аварии рядом с машиной, доставали тела из искореженного транспортного средства. Один человек был доставлен в больницу.

В настоящий момент выясняются точные подробности случившегося.