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    29 августа 2022, 11:12

    Смертельная авария с участием фуры произошла в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В воскресенье, 28 августа, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария с участием фуры и легкового автомобиля. Погибло четыре человека. Об этом написал Life.

    По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в фуру на Софийской овощебазе. Всего в иномарке было пять человек.

    Люди, находившиеся в момент аварии рядом с машиной, доставали тела из искореженного транспортного средства. Один человек был доставлен в больницу.

    В настоящий момент выясняются точные подробности случившегося.