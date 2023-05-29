Происшествия 29 мая 2023, 17:45 Смертельная авария с участием фуры произошла в Новосибирской области

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Смертельное ДТП с участием грузовой машины произошло накануне на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

В ночное время суток водитель 1976 года рождения на 19-м километре автодороги наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Мужчина, на вид которому около 40 лет, скончался на месте происшествия.

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В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту смерти человека. О других подробностях аварии не сообщается.