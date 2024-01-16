Происшествия 16 января 2024, 12:08 Смертельная авария с участием фуры произошла на трассе Тюмень — Омск

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Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло накануне на трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе Омской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

Сообщается, что на дороге столкнулись автомобили КамАЗ и DAF. Водитель первой машины погиб на месте происшествия. Водителя другого большегруза доставили в больницу.

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На данный момент движение на этом участке дороги перекрыто. Автомобилям предлагают объезжать место аварии через село Зимино.