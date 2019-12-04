Смертельная авария с участием двух фур произошла в Пензенской области

Авария случилась ночью на 589-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» 4-го декабря. В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что столкнулись два грузовика — Scania и Volvo. Первой фурой управлял 47-летний водитель, водителем второго тяжеловоза оказался 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Scania получил травмы, от которых скончался на месте. Полицейские устанавливают все причины трагедии.