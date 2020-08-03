Смертельная авария с участием детей произошла в Нижнем Новгороде

61-летний водитель автомобиля Hyundai ix35 не справился с управлением машины и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с KIA Stinger.

Водитель Hyundai скончался. В салоне Hyundai была девятилетняя девочка. Ее доставили в реанимацию. В KIA находился 11-летний мальчик. По данным издания, его также госпитализировали.