Смертельная авария с уборочной техникой произошла на МКАД. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что Skoda Rapid столкнулась с КамАЗом на внутренней стороне дороги на шестом километре. Находившийся за рулем иномарки человек не справился с управлением и влетел в попутно следовавшую уборочную технику, пишет «Вечерняя Москва».

Водитель и пассажир Skoda погибли на месте от полученных травм. В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют причины и детали произошедшего.