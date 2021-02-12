Смертельная авария с сотней авто в Техасе попала на видео

Смертельную аварию в Техасе, участниками которой стали более сотни автомобилей, сняли на видео, сообщило ИА Nation News.

ДТП произошло по причине неблагоприятных погодных условий. Водитель грузовика не справился с управлением на обледенелой дороге. В итоге он столкнулся с машинами, ехавшими впереди. Авто, которые следовали за фурой, не успели сбросить скорость и въехали в грузовик.

Спасатели работают на месте произошедшего. Некоторые пострадавшие до сих пор заблокированы в поврежденных автомобилях. По данным Dallas Morning News, в результате аварии погибло пять человек, 36 получили травмы. Нескольких людей уже госпитализировали в тяжелом состоянии.