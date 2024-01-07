Происшествия 07 января 2024, 19:10 Смертельная авария с перевернувшимся микроавтобусом произошла в Якутии МЧС: один человек погиб и семеро попали в больницу после ДТП на трассе в Якутии МЧС Республики Саха (Якутия) / Telegram

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Микроавтобус Toyota Hiace перевернулся на 105-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Якутии после аварии с участием двух легковых автомобилей. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, при столкновении погиб один человек, семеро получили травмы.

В ведомстве уточнили, что на федеральной трассе недалеко от села Магарас произошла авария с участием двух легковых автомобилей Toyota Wish и микроавтобуса Toyota Hiace.

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«В результате аварии погиб один человек. Пострадали семеро», — отметили в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что один из раненых застрял в транспортном средстве. Прибывшим на место спасателям пришлось его деблокировать.

Всех получивших травмы доставили в Центральную республиканскую больницу села Бердигестях. Обстоятельства аварии пока уточняются.