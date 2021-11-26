Смертельная авария с лосем произошла под Костромой

Три человека погибли в аварии с лосем в Костромской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным НСН, ДТП произошло на трассе Р132 неподалеку от населенного пункта Коростылево.

В животное врезались микроавтобус и джип. В результате три человека погибли, еще один пострадал.

Ранее в Волгоградской области два человека стали жертвами ДТП. Авария произошла на трассе между Ленинском и Волжским. 38-летний водитель иномарки Volkswagen Polo не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в легковушку LADA Largus.