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    21 июля 2021, 08:11

    Смертельная авария с грузовиком произошла в Хабаровском крае

    Наза Салех Захи

    Грузовик и легковая машина столкнулись в Хабаровском крае. В результате аварии четыре человека погибли. Сообщение об этом появилось на сайте управления МВД по региону.

    ДТП произошло в Амурском районе. Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Амурска. Примерно на девятом километре дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.

    Находившееся в легковушке четыре человека погибли. Водитель грузовика не пострадал.

    Смертельная авария с грузовиком произошла в Хабаровском крае | Изображение 1Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства произошедшего.