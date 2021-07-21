Смертельная авария с грузовиком произошла в Хабаровском крае

Грузовик и легковая машина столкнулись в Хабаровском крае. В результате аварии четыре человека погибли. Сообщение об этом появилось на сайте управления МВД по региону.

ДТП произошло в Амурском районе. Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Амурска. Примерно на девятом километре дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.

Находившееся в легковушке четыре человека погибли. Водитель грузовика не пострадал.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства произошедшего.