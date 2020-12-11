Уточняется, что ДТП случилось примерно в 0:05. Согласно предварительной информации, 36-летний мужчина, который находился за рулем BMW, не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и на скорости столкнулась с грузовиком DAF. Сила удара отбросила машины на леерные ограждения дороги. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его 36-летний пассажир.

Сотрудники ЮРПСО МЧС России рассказали журналистам, что тела погибших зажало в автомобиле. Их извлекали спасатели. Операция была проведена совместно с «Кубань-СПАС». Специалисты обесточили оба транспортных средства и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела погибших из авто.