Смертельная авария с фурой и бензовозом произошла в Подмосковье

Серьезная авария произошла на Каширском шоссе, около деревни Воеводино в Московской области. Там столкнулись бензовоз и фура. Один человек погиб. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло на отрезке Каширского шоссе в сторону аэропорта Домодедово. На кадрах видно, что большегруз почти полностью смял бензовоз. Источник фото: телеканал «360» Водитель бензовоза погиб. Находившийся в фуре человек серьезно пострадал. На место прибыли полиция и скорая помощь. Движение на этом участке, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.