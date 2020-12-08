08 декабря 2020, 13:56
Смертельная авария с фурой и бензовозом произошла в Подмосковье
Серьезная авария произошла на Каширском шоссе, около деревни Воеводино в Московской области. Там столкнулись бензовоз и фура. Один человек погиб. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло на отрезке Каширского шоссе в сторону аэропорта Домодедово. На кадрах видно, что большегруз почти полностью смял бензовоз.
Источник фото: телеканал «360»
Водитель бензовоза погиб. Находившийся в фуре человек серьезно пострадал.
На место прибыли полиция и скорая помощь. Движение на этом участке, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.