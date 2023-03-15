Происшествия 15 марта 2023, 15:04 Смертельная авария произошла во Владимирской области

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Во Владимирской области случилось ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

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Авария произошла на 133-м километре трассы М-12. 62-летний водитель иномарки Mitsubishi Outlander не справился с управлением и вписался в опору ЛЭП. В результате смертельные травмы получила 61-летняя пассажирка, которая скончалась на месте. Сам автомобилист умер по дороге в больницу.