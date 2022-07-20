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    20 июля 2022, 14:45

    Смертельная авария произошла в Тюменской области. Погиб 32-летний водитель мототранспорта

    Оксана Лавнюженко

    В селе Черешманское Ишимского района Тюменской области в результате ДТП скончался 32-летний местный житель. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

    По информации ведомства, мужчина на самодельном транспортном средстве на базе мотоцикла «Урал» не справился с управлением и попал в кювет. От полученных травм он умер на месте происшествия. ДТП произошло на грунтовой дороге между улицами Производственная и Центральная.

    Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Выясняются обстоятельства трагедии.