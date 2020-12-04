Смертельная авария произошла в Ростовской области

По данным издания, авария произошла накануне на трассе, которая соединяет Ростов-на-Дону с Волгодонском. 24-летний водитель LADA Granta при повороте не уступил дорогу LADA Priora, которая ехала по встречной полосе. В результате столкновения два человека погибли. Еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.