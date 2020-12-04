04 декабря 2020, 17:04
Смертельная авария произошла в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировано ДТП с участием двух отечественных легковушек, передает «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на трассе, которая соединяет Ростов-на-Дону с Волгодонском. 24-летний водитель LADA Granta при повороте не уступил дорогу LADA Priora, которая ехала по встречной полосе. В результате столкновения два человека погибли. Еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.