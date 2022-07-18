18 июля 2022, 11:28
Смертельная авария произошла в Ростовской области
ДТП с участием иномарки и грузовика произошло в воскресенье, 17 июля, на автодороге Сальск — Городовиковск в Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его друг, 32-летний пассажир Audi, умер в больнице.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Выясняются подробности аварии.