Смертельная авария произошла в Пензенской области

Произошла авария в Пензенской области. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Два автомобиля столкнулись на 495 км дороги Нижний Новгород — Саратов. Водитель одного из них погиб. Правоохранители начали проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей соблюдать осторожность и не превышать скорость, чтобы не создавать аварийные ситуации.