Смертельная авария произошла в Новосибирске

В Новосибирске вечером в среду, 27 июля, на улице Есенина произошла смертельная авария. Грузовик МАЗ с прицепом насмерть сбил мужчину. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции, за рулем грузовика находился 32-летний водитель. Автомобиль двигался в сторону улицы Никитина. В районе дома № 51 по пешеходному переходу шел пешеход, который и угодил под колеса грузовика.

Пострадавший скончался в больнице на операционном столе. При себе у него не оказалось документов, поэтому сотрудникам полиции предстоит выяснить личность мужчины.