23 февраля 2024, 09:14
Смертельная авария произошла в Москве на улице Космонавта Волкова
Источник «360»: один человек погиб и двое пострадали в ДТП на севере Москвы
Смертельная авария с двумя автомобилями Hyundai произошла в Москве на улице Космонавта Волкова у дома № 3. Об этом сообщил источник «360».
По его данным, лобовое столкновение произошло около 07:00. Погиб один человек. Одного из пострадавших пришлось деблокировать.
Пострадавшего из Hyundai Getz передали врачам скорой помощи — у него, предположительно, перелом ноги. У водителя Hyundai Porter — черепно-мозговая травма и перелом голени. Он также попал в больницу.
Ни возгорания, ни розлива топлива не было. Официальной информации об аварии пока не поступало.
В распоряжении «360» оказалось видео с места ДТП. В кадр попали искореженные автомобили и машина приехавшей полиции. Судя по ролику, место аварии огородили.
ДТП
Москва
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