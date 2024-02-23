Эксклюзив 23 февраля 2024, 09:14 Смертельная авария произошла в Москве на улице Космонавта Волкова Источник «360»: один человек погиб и двое пострадали в ДТП на севере Москвы

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Смертельная авария с двумя автомобилями Hyundai произошла в Москве на улице Космонавта Волкова у дома № 3. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, лобовое столкновение произошло около 07:00. Погиб один человек. Одного из пострадавших пришлось деблокировать.

Пострадавшего из Hyundai Getz передали врачам скорой помощи — у него, предположительно, перелом ноги. У водителя Hyundai Porter — черепно-мозговая травма и перелом голени. Он также попал в больницу.

Ни возгорания, ни розлива топлива не было. Официальной информации об аварии пока не поступало.

В распоряжении «360» оказалось видео с места ДТП. В кадр попали искореженные автомобили и машина приехавшей полиции. Судя по ролику, место аварии огородили.