Смертельная авария произошла в Ленинградской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло накануне на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, водитель Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Sandero. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

В настоящий момент полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.