Смертельная авария произошла в Карабудахкентском районе Дагестана

Два человека скончались в результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей.

Авария произошла накануне на 13-м километре автодороги Манас — Сергокала. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Scorpio выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-217230, написало ИА НСН.

В результате случившегося оба водителя погибли до приезда скорой помощи. Проводится расследование.