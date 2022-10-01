Смертельная авария произошла в Бронницах | 360°

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Смертельная авария произошла в Бронницах

Один человек погиб при столкновении машин в Бронницах

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Несколько автомобилей столкнулись в городе Бронницы при повороте на Меньшово. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, один человек погиб. Также известно об одном пострадавшем.

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В нашем распоряжении оказались кадры с места событий. На них можно увидеть, что одну из машин сильно смяло при въезде в отбойник. Второй автомобиль получил также получил сильные повреждения.

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