Смертельная авария произошла под Саратовом

ДТП со смертельным исходом произошло ночью, 5 апреля, недалеко от Саратова. По данным Центра медицины катастроф Саратовской области, в аварии погибли двое взрослых, двое детей пострадали, написало издание «СарИнформ».

На трассе Волгоград — Саратов 33-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Polo врезался в отбойник. Он и 37-летняя пассажирка скончались на месте. Детей шести и 15 лет увезли в больницу, сообщили «Известия».

В настоящий момент правоохранители выясняют детали аварии.