Смертельная авария произошла под Белгородом

Предположительно, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21074 предпринял попытку объехать припаркованный на обочине грузовик. В результате маневра он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с иномаркой Kia Optima. В результате инцидента 63-летний мужчина, управлявший отечественным авто, скончался до приезда медиков. Его пассажирка была доставлена в больницу. Два пассажира из Kia смогли самостоятельно обратиться в скорую. К устранению аварии были привлечены 13 спасателей и шесть автомобилей спецтехники.