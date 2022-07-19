Смертельная авария произошла по вине мотоциклистов в Самарской области

ДТП произошло рядом с поселком Остреево Самарской области. Там столкнулись два водителя мотоциклов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на экстренные службы.

Авария случилась 17 июля. Во время поворота налево водитель Virago не заметил Racer, который направлялся по встречной полосе. В результате столкновения оба водителя погибли. Пассажир одного из мотоциклов получил травмы. Его госпитализировали. При этом у обоих водителей не было госномеров.