Смертельная авария произошла на Урале

В Челябинской области случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла на 101-м километре дороги, ведущей из Челябинска в Троицк. 23-летний водитель Mitsubishi ASX выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом, который от удара вылетел в кювет. Водитель иномарки скончался. Пассажиры автобуса получили травмы. Возбуждено уголовное дело.