Смертельная авария произошла на трассе в Оренбургской области

Lada Priora под управлением 35-летней женщины вылетела на «встречку», где в это время ехал Ford Kuga, которым управлял 39-летний мужчина. В результате лобового столкновения 30-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. Женщина-водитель, получившая различные травмы, была госпитализирована.

Полиция изучает все обстоятельства смертельного ДТП. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.