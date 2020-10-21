21 октября 2020, 19:32
Смертельная авария произошла на трассе в Оренбургской области
В Оренбургской области в аварии на трассе, произошедшей ночью, погиб мужчина и серьезно пострадала женщина. Трагедия произошла на 24 километре магистрали Казань — Оренбург — граница с Казахстаном, сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.
Lada Priora под управлением 35-летней женщины вылетела на «встречку», где в это время ехал Ford Kuga, которым управлял 39-летний мужчина. В результате лобового столкновения 30-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. Женщина-водитель, получившая различные травмы, была госпитализирована.
Полиция изучает все обстоятельства смертельного ДТП. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.