Смертельная авария произошла на трассе «Нарва» под Кингисеппом | 360°

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Смертельная авария произошла на трассе «Нарва» под Кингисеппом

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ДТП с участием автобуса и самосвала привело к гибели одного человека. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась в понедельник, 10 октября, на 106-м километре федеральной трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько пострадали.

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В ведомстве отметили, что там столкнулись автобус Lux Express и самосвал.

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