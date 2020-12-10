ДТП случилось около 07:50. Ford, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с отечественным ВАЗ-2107. В авто были пять человек.

В результате удара 44-летний водитель «семерки» получил черепно-мозговую травму, 54-летняя пассажирка погибла на месте. Помимо прочего, травмы головы получили женщины 68 и 69 лет, у 34-летней пассажирки ушибы.

В настоящий момент выясняются детали и причины произошедшего.