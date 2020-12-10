10 декабря 2020, 13:46
Смертельная авария произошла на трассе Муром — Волга
В четверг, 10 декабря, смертельная авария произошла на седьмом километре трассы Муром — Волга. Уточняется, что лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, пишет «Царьград».
ДТП случилось около 07:50. Ford, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с отечественным ВАЗ-2107. В авто были пять человек.
В результате удара 44-летний водитель «семерки» получил черепно-мозговую травму, 54-летняя пассажирка погибла на месте. Помимо прочего, травмы головы получили женщины 68 и 69 лет, у 34-летней пассажирки ушибы.
В настоящий момент выясняются детали и причины произошедшего.