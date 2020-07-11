Смертельная авария произошла на на Новосходненском шоссе в Москве

Столкновение автомобиля и автобуса произошло на Новосходненском шоссе в Молжаниновском районе Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным там столкнулись автомобили Lexus и автобус.

«Произошло столкновение, по предварительным данным автомобиля Lexus и автобуса. Опять же по предварительной информации три человека пострадали в результате аварии. Два человека скончались», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.