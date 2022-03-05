Смертельная авария произошла на мосту в Саратовской области

На мосту через Волгу в Саратовской области в субботу, 5 марта, произошла смертельная авария. Водитель Daewoo Nexia врезался в КамАз и погиб на месте. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в легковом автомобиле за рулем находился 29-летний мужчина. Он умер до прибытия машины скорой помощи.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.