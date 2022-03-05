05 марта 2022, 17:14
Смертельная авария произошла на мосту в Саратовской области
На мосту через Волгу в Саратовской области в субботу, 5 марта, произошла смертельная авария. Водитель Daewoo Nexia врезался в КамАз и погиб на месте. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что в легковом автомобиле за рулем находился 29-летний мужчина. Он умер до прибытия машины скорой помощи.
По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.