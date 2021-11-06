06 ноября 2021, 11:07
Смертельная авария произошла на МКАД
В Москве на МКАД произошло смертельное ДТП
В Москве днем на 74-м километре МКАД произошла авария — столкнулись две легковушки. В результате погиб человек. В распоряжении «360» попало видео с места происшествия.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
На кадрах видны две разбитые машины. У одной из них сильно поврежден бампер, у другой — багажник. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство. Пассажир чьей машины погиб, уточняется. В каком состоянии находятся остальные участники ДТП, неизвестно.