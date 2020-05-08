Смертельная авария произошла на Кубани

ДТП произошло на трассе Краснодар — Верхнебаканский. Сообщается, что 21-летний водитель легковушки превысил скорость и его занесло. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в движущийся автомобиль МАN с прицепом.

Легковой автомобиль разлетелся на две части. От полученный травм молодой человек скончался на месте. Все обстоятельства выясняются.