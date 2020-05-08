08 мая 2020, 12:42
Смертельная авария произошла на Кубани
В Крымском районе легковой отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком. Один человек погиб. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
ДТП произошло на трассе Краснодар — Верхнебаканский. Сообщается, что 21-летний водитель легковушки превысил скорость и его занесло. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в движущийся автомобиль МАN с прицепом.
Легковой автомобиль разлетелся на две части. От полученный травм молодой человек скончался на месте. Все обстоятельства выясняются.