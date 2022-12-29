29 декабря 2022, 16:52
Смертельная авария произошла на автодороге Юрга — Топки в Кузбассе
В четверг, 29 декабря, на трассе Юрга — Топки в Кузбассе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, в автомобильной аварии погибли сразу несколько человек.
Реклама
На кадрах, которые появились в Сети, видно, что на дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. Внутри легковушки видны люди.
Реклама
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
ДТП
Реклама
Реклама