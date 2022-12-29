Происшествия 29 декабря 2022, 16:52 Смертельная авария произошла на автодороге Юрга — Топки в Кузбассе

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В четверг, 29 декабря, на трассе Юрга — Топки в Кузбассе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, в автомобильной аварии погибли сразу несколько человек.

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На кадрах, которые появились в Сети, видно, что на дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. Внутри легковушки видны люди.

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Информация о погибших и пострадавших уточняется.