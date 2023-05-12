Происшествия 12 мая 2023, 16:44 Смертельная авария произошла на автодороге из Песочного в Киссолово в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители проводят проверку по факту смерти человека в аварии на автодороге из Песочного в Киссолово. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, вечером 11 мая водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Colt.

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Женщина, находившая за рулем японской машины, погибла на месте ДТП. Виновника аварии увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В полиции выяснили, что только за последний год мужчина пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.