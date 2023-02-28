Происшествия 28 февраля 2023, 14:23 Смертельная авария на Мурманском шоссе обернулась уголовным делом

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После столкновения на трассе «Кола» под Петербургом, в результате которого погибли два человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой ну ГУ МВД по региону.

Как стало известно, авария произошла 27 февраля. Range Rover пошел на обгон по встречной полосе и врезался в Daewoo Nexia. Во второй машине находилась семья с двумя детьми. В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и его двухлетний сын погибли, его жена и восьмилетняя дочь госпитализированы.

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Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель людей».

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