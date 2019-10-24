Смертельная аквааэробика. Туристка из России скончалась после занятия спортом на турецком курорте

54-летняя россиянка Нелли Лаптева скончалась на турецком курорте. Женщине стало плохо сразу после занятий по аквааэробике. Она впала в кому, а затем скончалась. Теперь родные и близкие умершей спорят со страховой компанией.

Жительница свердловской области Нелли Лаптева отправилась отдыхать в давно известные русским туристам места. Турецкая Анталья встретила гостеприимно, однако через несколько дней после прилета женщине стало плохо после занятия по аквааэробике. Она потеряла сознание и впала в кому. Врачи две недели боролись за жизнь россиянки.

Нелли скоропостижно скончалась на 55-м году жизни. Врачи диагностировали инсульт. Позднее выяснилось, что причиной стала хроническая аневризма. Как правило, расходы на госпитализацию и лечение, равно как и на репатриацию тела, для иностранных туристов в таких курортных зонах достигают колоссальных сумм. Дочь Нелли, Анастасия, отдыхавшая вместе с мамой, обратилась в страховую компанию с целью возместить расходы.

«Нас на скорой, меня и маму, увезли в клинику в Аланию. Пока ей проводили обследование — КТ мозга, — я позвонила в страховую фирму: Объяснила ситуацию, назвала номер страхового полиса. Они обещали помочь», — рассказала дочь умершей женщины Анастасия Лаптева.

Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции Подробнее

Однако страховая компания, по словам Анастасии, отказалась возмещать расходы на лечение, объяснив это тем, что инсульт был вызван хроническим заболеванием, а это не страховой случай. При этом девушка утверждает, что ни мама, ни ее близкие не знали об аневризме. За несколько недель родным женщины, по словам ее дочери, пришлось заплатить 200 тысяч рублей. Клиника требует еще 1,6 миллиона. Поскольку денег на транспортировку у семьи Лаптевых нет, тело умершей осталось в Турции. Страховая комапания, по словам Анастасии, в помощи отказала, не смог ничем помочь Минздрав, и турецкая клиника не идет на встречу. Теперь Анастасию Лаптеву ждут еще и судебные прения.

«Потребителю необходимо доказать, что она не знала о заболевании в момент нахождения в Турции. Не знала, когда приобретала страховку и турпродукт. Также необходимо доказать, что она раньше не обращалась с таким заболеванием в поликлиники», — отметил председатель общества защиты прав потребителей Александр Мельчиков.

Ситуация, в которую попала Анастасия Лаптева, не единичный случай. На побережьях Турции с начала года зафиксированы несколько десяткой смертей: инфаркты, инсульты, алкоголь и автомобильные аварии — вот главные виновники таких трагических происшествий. По словам генконсула России в Анталье Олега Рогозы, российские туристы не всегда адекватно оценивают состояние своего здоровья, и шуточная игра в русский авось, к сожалению, на деле нередко превращается в драматическую, русскую же, рулетку.

«Хотя многие туристы пренебрегают этой мерой, необходимо, конечно же, посетить врача. Тем более, если есть опасения за свое здоровье, если есть хронические заболевания, которые могут обостриться во время поездки. Затем, когда убедились, что нет существенных рисков, либо получили предписание от доктора, каким образом следует себя вести, нужно беречь себя на отдыхе», — отметил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Нередко многие туристы стремятся отдохнуть на берегу моря во чтобы то ни стало. Но зачастую после любимого «все включено» приходится отдыхать повторно. Но обследование перед отпуском, ограничение в употреблении алкоголя и внимание к состоянию здоровья могут помочь существенно снизить риски.