Важное 06 января 2024, 16:47 Смерть внука Хрущева официально подтвердили Бывший зять подтвердил смерть внука Хрущева Алексея Аджубея РИА «Новости»

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Уход из жизни внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева подтвердил его бывший зять Иван Полисский в комментарии РИА «Новости».

«Это правда», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

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«Известия» со ссылкой на близких знакомых Алексея Аджубея уточнили, что много лет он страдал от неизлечимого хронического аутоиммунного заболевания.

«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — заявил собеседник газеты.

Тело 69-летнего внука бывшего советского лидера обнаружили в квартире на Тверской улице Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах российской столицы, спасателей вызвал знакомый покойного. Он пояснил, что в ходе телефонного разговора собеседник почувствовал себя плохо. После выйти на связь он уже не мог.

В квартиру экстренные службы впустила женщина, которая прибыла на место вместе с ключами. О том, что в помещении находился Алексей Аджубей, сообщил Telegram-канал Shot.

Это уже третий из пяти внуков Никиты Хрущева, ушедший из жизни.

Алексей Аджубей родился в семье дочери генсека Рады Хрущевой и журналиста Алексея Аджубея. Также у пары появились сыновья Иван, живущий в США преподаватель Гарвардского университета, и Никита, умерший несколько лет назад.

Еще двух внуков Хрущеву подарил его сын Сергей. Мальчики получили имена в честь отца и деда. Никита Хрущев работал журналистом в газете «Московские новости» и скончался от инсульта в 2007 году. О Сергее Хрущеве в открытых источниках информации нет. Известно, что он живет в Москве.