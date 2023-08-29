Происшествия 29 августа 2023, 19:01 Смерть ребенка при обстреле брянского поселка ВСУ опровергли Брянский губернатор Богомаз опроверг сообщения о смерти ребенка при обстреле ВСУ Скриншот видео

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Информация о гибели ребенка при обстреле украинских боевиков брянского поселка Климово не подтвердилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что, по уточненным данным, жертвами обстрела стали мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения.

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Также легкое ранение получил один из местных жителей. Прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь.

В поселке продолжили работу оперативные и экстренные службы региона.

Украинские боевики открыли огонь по курскому поселку Климово из реактивных систем залпового огня во вторник, 29 августа.

Богомаз отмечал, что в результате атаки погибли и получили ранения несколько человек. Также снаряды повредили здание школы, несколько административных зданий и жилых домов. Кроме того снаряды оставили поселок без электроснабжения.

В самом начале обстрела перейти жителей в укрытия призывал глава Климовского района Александр Исаев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам одного из жителей поселка, с которым удалось пообщаться «360», украинские боевики выпустили по населенному пункту не менее 10 снарядов.