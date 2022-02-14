Смерть рабочего на мусорном полигоне в Подмосковье опровергли

СМИ сообщили о смерти одного из рабочих на рекультивированном полигоне «Кучино» в Подмосковье. Эту информацию опровергли в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Информация, приведенная в сообщении не соответствует действительности. На рекультивированном полигоне „Кучино“ никакого производства, в том числе по окраске металла, не существует. Все оборудование работает в штатном режиме. Несчастных случаев не было», — заявили «360» в министерстве.

Ранее о смертельной травме рабочего написал РЕН ТВ. В сообщении говорилось, что несчастный случай произошел на производстве по окраске металла. Мужчина во время работы якобы попал в моторный отсек лакокрасочного барабана. Как уточнил телеканал, пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

При этом на рекультивированном полигоне «Кучино» нет никаких производств. Недалеко от него располагаются подсобные помещения с рабочими. Сооружения не имеют отношения к «Кучино» как территориально, так и юридически.

Мусорный полигон «Кучино» закрыли в Балашихе еще в 2017 году. Летом 2021 года территорию полностью рекультивировали.