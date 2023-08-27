Происшествия 27 августа 2023, 00:26 Смерть Панфилова стала тяжелейшей утратой для российского театра и кино — «Ленком» В «Ленкоме» назвали смерть Панфилова тяжелейшей утратой для российского театра РИА «Новости»

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Смерть режиссера Глеба Панфилова стала трагической утратой для российского театра и кино. Об этом сообщил театр «Ленком» в своем Telegram-канале.

В публикации отметили, что постановщик был гениальным и интеллигентным человеком. Сотрудники театра до последнего надеялись, что режиссеру удастся победить болезнь и вернуться к любимой работе, однако чуда не произошло.

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«Тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство», — сказано в сообщении.

Директор театра Марк Варшавер выразил глубочайшие соболезнования родным и близким режиссера. Он на протяжении всего лечения Панфилова поддерживал связь с врачами и самим сценаристом.

«Наш театр связывают с Глебом Анатольевичем долгие годы творческой и человеческой дружбы. Великий Режиссер поставил замечательные спектакли на сцене нашего театра», — заявил он.

Режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет. В мае он попал в реанимацию Одинцовской больницы в Москве. Медики обнаружили у постановщика нарушение мозгового кровообращения.

Картины сценариста обрели популярность у большого круга зрителей. Он работал над такими проектами, как «Мать», «Иван Денисович», «Прошу слова», «В огне брода нет», «Начало» и другими.