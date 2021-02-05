Смерть на прогулке. Главное о студенте, убившем собой младенца в Воронеже

В Воронеже молодой человек выпал из окна 17-го этажа и приземлился на коляску с ребенком. Оба погибли. Следователи завели уголовное дело и выяснили, что упавший с высоты молодой человек был студентом. Он жил на девятом этаже этого же дома и раньше не привлекал к себе внимания.

Фатальная прогулка

Вечером 4 февраля в Сети появилось видео, снятое на придомовую камеру в микрорайоне Шилово Воронежа. На кадрах видно, как вдоль жилого комплексе «Звездный» идет женщина с коляской, в которой лежит шестимесячный ребенок. Следующий кадр: на коляску с огромной скоростью сверху падает молодой человек. Он ударился об землю, а ребенок выпал из коляски на дорогу.

Юноша упал с 17-го этажа. Он умер на месте. Погибший был в уличной одежде.

Ребенок, на которого он упал, тоже скончался. Прохожие вызвали скорую. Приехали врачи, погрузили младенца в машину, где он умер спустя непродолжительное время.

Матери младенца тоже потребовалась помощь. Врачи вкололи ей успокоительное, потому что она была в шоковом состоянии. «МК» написал, что погибший ребенок был ее единственным. Жители дома сказали РИА «Воронеж», что в семье остался еще один — мальчик пяти лет. В день происшествия женщина приехала в жилой комплекс, чтобы навестить своих родителей. Она решила погулять с детьми, но старший отказался. Поэтому женщина пошла на прогулку с младенцем в коляске.

Родные погибшего ребенка сказали журналистам, что всей семьей переживают горе. Выяснилось, что отец мальчика работает дальнобойщиком. В день происшествия он был в рейсе.

После произошедшего следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования находится на контроле руководителя регионального управления СК.

По информации воронежских СМИ «МОЕ! Online. Воронеж», к месту гибели ребенка неравнодушные люди несут цветы и игрушки. Стихийный мемориал появился на скамейке около подъезда, где на малыша упал студент.

Источник фото: «МОЕ! Online. Воронеж»

Парень с девятого этажа

Упавшим из окна жилого комплекса «Звездный» в Воронеже оказался 20-летний студент Государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Об этом сообщили в прокуратуре. При каких обстоятельствах он упал, разберутся следователи. Он жил в «Звездном» один, сообщили местные жители журналистам агентства «Вести Воронеж».

Сначала СМИ давали информацию, что погибший молодой человек — военнослужащий или курсант военного вуза. Однако эти данные не подтвердились, написал сайт «Новости Воронежа».

По словам соседей погибшего, он жил на девятом этаже «Звездного». Молодой человек был тихим и спокойным. Иногда его видели с девушкой. В день, когда он выпал из окна, он вел себя неадекватно, утверждают соседи.

Примерно в 15:00 он начал кричать: «Забери мое сердце, забери мою душу».