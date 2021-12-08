Смерть добермана в московском ЖК связали с током на земле. В этом месте было плохо и другим собакам

В московском ЖК «Водный» собаку убило током, утверждает хозяйка Дарья. По ее словам, она гуляла с доберманом, как внезапно он застыл, а потом начал биться в конвульсиях.

Точная причина смерти еще не установлена, результаты экспертизы придут только через месяц. Однако Дарья и другие жильцы ЖК «Водный» уверены, что доберман умер из-за тока. В следующие дни на этом же месте другие собаки истошно кричали, но остались живы.

Все произошло 4 декабря. Дарья примерно в 20:30 гуляла со своей собакой во дворе дома, они уже шли домой, когда собака на углу застыла, потом отбежала на пять метров на трех лапах, затем упала.

«Упал, начал биться в конвульсиях, разгрыз себе переднюю левую лапу. Я пыталась ему помочь, но он мне кисть прокусил. Я уже ничего сделать не могла, потому что доберманы кусаются очень сильно, повреждено сухожилие», — рассказала «360» Дарья.

Пока прохожие оставались с собакой Дарьи, она побежала в ветеринарную клинику, которая была через дорогу. Пока девушка бежала за помощью, доберман потерял сознание. Прохожие взяли его на руки и побежали вслед за Дарьей. Однако в клинику принесли уже труп.

Тело собаки отправили на экспертизу, но результаты будут готовы только через месяц. Однако хозяйка уверена, что собака умерла от удара током. Один из жильцов измерял величину тока в том месте, где собака застыла.

На поверхности брусчатки зафиксировано напряжение около 60 вольт. Однако электрики из их управляющей компании заявили, что ничего на этом месте не нашли, а руководители УК уверяют жителей, что собака отравилась, утверждают жильцы.

«Позже соседи сообщили, что еще две собаки на том же месте пострадали. Они выли на всю улицу, остались живы», — рассказала Дарья.

Хозяйка погибшего пса предполагает, что ее собака умерла, потому что они гуляли, когда был талый снег, а по брусчатке был разбросан реагент.

«Мы написали в прокуратуру, на портал мэра, в управу обращение», — добавила Дарья.