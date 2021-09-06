Смерть бурильщика на производстве расследуют в Оренбургской области

В Оренбургской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти 54-летнего оператора по добыче нефти и газа. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональный следком.

Во время работ по депарафинизации скважины мужчина получил тяжелую травму. Медики диагностировали у него открытую рану бедра. Спасти его не удалось. Смерть бурильщика наступила в это же день. Следователи провели осмотр места происшествия. Были изъяты необходимые документы, опрошены сотрудники коммерческой организации, отвечающие за охрану труда на производстве.