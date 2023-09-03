Происшествия 03 сентября 2023, 16:10 Смерч заметили близ «Лахта Центра» в Петербурге 3 сентября Синоптик Леус: в Петербурге у «Лахта Центра» сняли смерч или одну из его стадий

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В воскресенье, 3 сентября, жители Санкт-Петербурга заметили необычное явление — над Финским заливом, в районе «Лахта Центра», начал формироваться смерч. Видео очевидцы стали делиться в соцсетях.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в комментарии «Фонтанке» заявил, что на публикуемых снимках действительно можно видеть смерч или одну из его стадий.

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«Сложно ответить точно. Если он касается краем земли или воды — то да, это смерч», — пояснил эксперт.

В случае если он не достиг земли, то это еще облако-воронка, одна из первых фаз формирования смерча, заключил Леус.