Смерч в Сочи разгромил пляжи. Видео

«В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию», — сказали в пресс-службе. Также в ведомстве уточнили, что пляжи были заранее закрыты для посещения на основании штормового предупреждения.

От МЧС по Краснодарскому краю накануне было сообщение о том, что возможны смерчи в Туапсинском районе и в Сочи. Всем местным жителям рекомендовалось не купаться в это время. В начале июля на черноморском курорте уже был смерч. Из-за него в Сочи оказались затоплены дороги и несколько дворов.

Смерчи заметили даже в Подмосковье. Специалисты рассказали, что теперь в регионе будет больше подобных природных явлений. Это связано с изменениями климата.