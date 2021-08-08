Смерч разрушил пляж под Новороссийском

Смерч обрушился на пляж в селе Широкая Балка неподалеку от Новороссийска. Момент его выхода на берег сняли на видео очевидцы.

На кадрах можно видеть, как огромная водяная воронка приближается к пляжу, а потом обрушивается на пляжные кафе, оставив их без окон и крыш.

В Новороссийске повалило деревья. Часть из них заблокировала движение для автомобилей и транспорта. Последствия шторма ликвидируют спасатели. Фото опубликовал у себя в Instagram начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

«На улицах Новороссийской Республики, Толстого и Серова спасатели при помощи бензопилы распилили упавшие деревья, которые перегородили проезд для автомобилей. <…> Сегодня лучше оставайтесь дома!!!» — попросил он.

В региональном ГУ МЧС выпустили предупреждение об угрозе шквалистого усиления ветра и смерчей. Такая погода, по прогнозу, продержится около трех суток. Также ожидаются дожди, грозы, град и повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.