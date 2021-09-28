Смерч прошел вдоль пляжей в Сочи. Видео

Большой смерч прошел над Черным морем неподалеку от Сочи. Местные жители запечатлели природное явление на видео, которое было опубликовано в Сети.

На ролике можно увидеть, как воронка огромного столба воды образовалась на границе облаков. Смерч до суши не дошел — он распался в море.

На прошлой неделе в Сочи опять затопило улицы из-за сильных ливней, которые обрушились на Кубань. Из-за непогоды было объявлено экстренное предупреждение. Местные жители делились видео с кадрами подтоплений в социальных сетях.

Синоптики за несколько часов до этого предупреждали об угрозе обильных дождей, ветра и подъема уровня рек в Сочи. На побережье Черного моря прогнозировалось возможное формирование смерчей.