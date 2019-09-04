Смартфон загорелся в брюках у десятиклассника в Магнитогорске

По данным информагентства, пострадавший десятиклассник оказался родом из Магнитогорска. Школьнику помог случайный прохожий, у которого с собой оказались перчатки. Он вытащил из брюк юноши вспыхнувший гаджет. Чуть позже приехали медики, которые обработали ожоги и перебинтовали их. Сам старшеклассник пояснил, что в смартфоне загорелся аккумулятор. Оказалось, что он купил устройство в комиссионном магазине.